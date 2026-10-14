Tabio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tabio gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2.97 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tabio 5.58 JPY je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.75 Prozent auf 3.82 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch