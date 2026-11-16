TABIKOBO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TABIKOBO äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1.11 JPY gegenüber 4.57 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.27 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.64 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch