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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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02.10.2026 08:42:41

TABELLE/US-Automobilabsatz - 3. Quartal 2026

Stellantis
3.73 CHF 1.72%
Kaufen Verkaufen

===

3. Quartal 2026 2025 Veränderung

gg Vorjahr

STELLANTIS 324.277 324.825 0%

GENERAL MOTORS 670.974 k.A. -5,5%

TOYOTA 201.306 185.748 +8,4%

davon Marke Lexus 29.837 26.789 +11,4%

HYUNDAI 246.896 239.069 +3 %

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2026 02:43 ET (06:43 GMT)

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