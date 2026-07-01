Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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01.07.2026 20:28:39
TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026
===
2. Quartal 2026 2025 Veränderung
gg Vorjahr
STELLANTIS 328.284 309.973 +6%
GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%
TOYOTA 673,971 k.A. +1,1%
HYUNDAI 245.180 235.726 +4%
k.A. = keine Angabe
- Zahlen absolut.
===
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha
(END) Dow Jones Newswires
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