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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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01.07.2026 20:28:39

TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

Stellantis
4.69 CHF 4.31%
Kaufen Verkaufen

===

2. Quartal 2026 2025 Veränderung

gg Vorjahr

STELLANTIS 328.284 309.973 +6%

GENERAL MOTORS 714.896 746.588 -4,2%

TOYOTA 673,971 k.A. +1,1%

HYUNDAI 245.180 235.726 +4%

k.A. = keine Angabe

- Zahlen absolut.

===

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 14:28 ET (18:28 GMT)

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