TABELLE/US-Automobilabsatz - 2. Quartal 2026

In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.