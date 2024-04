TABELLE/Preisdaten aus deutschen Ländern widersprüchlich

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt ist am Montag Zurückhaltung angesagt. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Gewinnen. Zum Wochenbeginn zeigten sich die Anleger in Asien zuversichtlich. Trotz starker Vorgaben waren am heimische Aktienmarkt am Freitag Abschläge zu sehen.