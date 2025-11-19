Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’525 0.3%  SPI 17’202 0.3%  Dow 46’092 -1.1%  DAX 23’181 0.0%  Euro 0.9275 0.2%  EStoxx50 5’526 -0.2%  Gold 4’115 1.2%  Bitcoin 73’172 -1.5%  Dollar 0.8015 0.2%  Öl 64.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Sandoz124359842Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Trotz jüngster Korrektur: Cathie Wood bekräftigt Millionenprognose für Bitcoin
So lukrativ wäre eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren gewesen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Tron von vor 5 Jahren eingebracht
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Amazon-Aktie dennoch in Grün: Amazon scheitert vor EU-Gericht mit Klage gegen strengere Regeln
Suche...
19.11.2025 11:05:41

TABELLE/EU-Verbraucherpreise Oktober nach Ländern

===

. gg Vormonat gg Vorjahr

. +/- Prozent +/- Prozent

. Okt 25 Sep 25 Okt 25 Sep 25

Eurozone-20 +0,2 +0,1 +2,1 +2,2

EU-27 +0,2 +0,1 +2,5 +2,6

Belgien +0,4 -0,3 +2,5 +2,7

Bulgarien +0,4 -0,6 +3,8 +4,1

Dänemark +0,6 -0,2 +2,1 +2,2

Deutschland +0,3 +0,2 +2,3 +2,4

Estland +0,1 -1,1 +4,5 +5,3

Finnland -0,1 +0,5 +1,4 +2,2

Frankreich +0,1 -1,1 +0,8 +1,1

Griechenland -0,1 +0,5 +1,6 +1,8

Irland +0,4 -0,2 +2,8 +2,7

Italien -0,2 +1,3 +1,3 +1,8

Kroatien +0,2 -0,6 +4,0 +4,6

Lettland +0,3 +0,1 +4,3 +4,2

Litauen +0,1 +0,4 +3,7 +3,7

Luxemburg -0,1 -0,1 +3,0 +3,1

Malta -0,9 -1,3 +2,5 +2,4

Niederlande +0,6 -0,3 +3,0 +3,0

Österreich +0,5 0,0 +4,0 +3,9

Polen +0,3 +0,2 +2,9 +2,9

Portugal -0,3 +1,0 +2,0 +1,9

Rumänien +0,5 +0,5 +8,4 +8,6

Schweden +0,4 +0,2 +3,1 +3,2

Slowakei +0,1 +0,2 +3,9 +4,6

Slowenien +0,1 0,0 +3,1 +2,7

Spanien +0,5 +0,2 +3,2 +3,0

Tschechien +0,5 -0,8 +2,3 +2,0

Ungarn 0,0 -0,2 +4,2 +4,3

Zypern +0,1 -0,4 +0,2 0,0

Island -0,5 -0,4 +3,9 +4,3

Norwegen +0,1 +0,4 +3,0 +3,6

Schweiz 0,0 -0,3 +0,1 0,0

===

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2025 05:06 ET (10:06 GMT)

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Applied Materials
✅ Howmet Aerospace
✅ KLA-Tencor

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:46 Roche rettet den SMI
09:34 SG-Marktüberblick: 19.11.2025
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Applied Materials, Howmet Aerospace & KLA-Tencor mit François Bloch
07:12 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Rückfall unter die 200-Tage-Linie
18.11.25 Julius Bär: 9.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Bayer AG
18.11.25 Alcon: Wachstum beschleunigt sich, aber Übernahmeplan wackelt
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’034.28 19.81 B7ZS2U
Short 13’279.32 13.72 S9GB1U
Short 13’751.17 8.98 SQ1BEU
SMI-Kurs: 12’523.95 19.11.2025 10:53:03
Long 11’972.98 19.50 SNLBQU
Long 11’700.13 13.21 S7MBDU
Long 11’237.14 8.92 BMYSUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie: Ambitionierte Prognose treibt den Kurs - So reagieren RENK und HENSOLDT
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag nahe Nulllinie
Bitcoin-Warnung: Experte sieht drastische Folgen
Cloudflare-Aktie im Sinkflug: Störung legt zeitweise Tausende Websites lahm
Vertrauensverlust bei DroneShield-Aktie? Abverkauf durch Manager sorgt für Skepsis bei Grossinvestoren
Nach Insider-Verkäufen und Kommunikationsfehlern: DroneShield-Aktie erholt sich
Exportfreigabe für Israel: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT tiefer
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen

Top-Rankings

Deutsche Bank Portfolio Q3 2025: NVIDIA, Microsoft & weitere Top-Positionen
Auch im dritten Quartal 2025 hielt die Deutsche Bank Beteiligungen an mehreren US-Unternehmen. S ...
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS kürzlich ihre Beteiligungen an US-Aktien offe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Soros setzt neu auf: Diese Veränderungen nahm der Starinvestor im dritten Quartal 2025 vor
Im 3. Quartal 2025 nahm Starinvestor George Soros zahlreiche Änderungen an seinem Depot vor. Ein ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:02 Studie: KI könnte Wirtschaftswachstum deutlich steigern
11:02 Weniger Betriebe in Deutschland haben Probleme bei Suche nach Fachkräften
10:57 ROUNDUP: Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab
10:52 AKTIE IM FOKUS: SMA Solar nach weiterer Kaufempfehlung wieder auf Jahreshoch
10:48 EU stuft Amazon zu Recht als 'sehr große Plattform' ein
10:48 Saudi-Minister: Abkommen mit USA stärkt Sicherheit in Region
10:47 Deutsche Anleihen kaum verändert - Warten auf US-Daten und Nvidia-Bilanz
10:43 Flydubai bestellt weitere 75 Boeing-Jets
10:38 Klingbeil zu Brasilien-Aussage von Merz: Politiker müssen frei reden können
10:37 Münchner Firma will ab 2026 humanoide Roboter bauen