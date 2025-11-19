|
19.11.2025 11:05:41
TABELLE/EU-Verbraucherpreise Oktober nach Ländern
===
. gg Vormonat gg Vorjahr
. +/- Prozent +/- Prozent
. Okt 25 Sep 25 Okt 25 Sep 25
Eurozone-20 +0,2 +0,1 +2,1 +2,2
EU-27 +0,2 +0,1 +2,5 +2,6
Belgien +0,4 -0,3 +2,5 +2,7
Bulgarien +0,4 -0,6 +3,8 +4,1
Dänemark +0,6 -0,2 +2,1 +2,2
Deutschland +0,3 +0,2 +2,3 +2,4
Estland +0,1 -1,1 +4,5 +5,3
Finnland -0,1 +0,5 +1,4 +2,2
Frankreich +0,1 -1,1 +0,8 +1,1
Griechenland -0,1 +0,5 +1,6 +1,8
Irland +0,4 -0,2 +2,8 +2,7
Italien -0,2 +1,3 +1,3 +1,8
Kroatien +0,2 -0,6 +4,0 +4,6
Lettland +0,3 +0,1 +4,3 +4,2
Litauen +0,1 +0,4 +3,7 +3,7
Luxemburg -0,1 -0,1 +3,0 +3,1
Malta -0,9 -1,3 +2,5 +2,4
Niederlande +0,6 -0,3 +3,0 +3,0
Österreich +0,5 0,0 +4,0 +3,9
Polen +0,3 +0,2 +2,9 +2,9
Portugal -0,3 +1,0 +2,0 +1,9
Rumänien +0,5 +0,5 +8,4 +8,6
Schweden +0,4 +0,2 +3,1 +3,2
Slowakei +0,1 +0,2 +3,9 +4,6
Slowenien +0,1 0,0 +3,1 +2,7
Spanien +0,5 +0,2 +3,2 +3,0
Tschechien +0,5 -0,8 +2,3 +2,0
Ungarn 0,0 -0,2 +4,2 +4,3
Zypern +0,1 -0,4 +0,2 0,0
Island -0,5 -0,4 +3,9 +4,3
Norwegen +0,1 +0,4 +3,0 +3,6
Schweiz 0,0 -0,3 +0,1 0,0
===
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com
DJG/voi
(END) Dow Jones Newswires
November 19, 2025 05:06 ET (10:06 GMT)
