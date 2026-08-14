Taaleri stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Taaleri hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.43 Prozent auf 15.3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch