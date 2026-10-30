Taaleri gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Taaleri stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.430 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 16.6 Millionen EUR, gegenüber 23.6 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29.70 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch