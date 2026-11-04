TAAL Tech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TAAL Tech hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13.63 INR. Im Vorjahresviertel hatte TAAL Tech 9.16 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 686.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 488.3 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch