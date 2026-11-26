Ta Ann hat am 25.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 MYR gegenüber 0.170 MYR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Ta Ann im vergangenen Quartal 647.2 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ta Ann 502.2 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch