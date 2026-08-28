Ta Ann stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ta Ann hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 MYR gegenüber 0.120 MYR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 501.4 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 432.6 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch