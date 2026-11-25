T3 Defense hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 30.80 USD. Im Vorjahresquartal hatten -252.500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch