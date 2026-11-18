T Stamp A hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T Stamp A -0.720 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat T Stamp A im vergangenen Quartal 1.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36.78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T Stamp A 0.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch