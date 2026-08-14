T&S: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

T&S hat am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 18.11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T&S ein EPS von 14.40 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T&S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.14 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch