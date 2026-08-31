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31.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit stabiler Tendenz

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit stabiler Tendenz

Die Aktie von T-Mobile US zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Mit einem Wert von 181,38 USD bewegte sich die T-Mobile US-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

T-Mobile US
146.81 CHF 1.24%
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Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel bei 181,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 182,69 USD. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 180,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 211'442 T-Mobile US-Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 258,66 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 29,88 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,75 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,62 Prozent.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,99 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,84 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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