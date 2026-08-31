T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag stabil

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr bei 181,22 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'665 Punkten steht. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 182,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 180,00 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,25 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 83'225 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 258,66 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,73 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,14 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 22.79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 22.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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