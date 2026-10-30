T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Freitagabend kräftig

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,1 Prozent auf 156,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'557 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 158,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'370'774 T-Mobile US-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 43,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,17 USD aus. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 23.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.96 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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