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30.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verteuert sich am Freitagabend kräftig
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Plus bei 156,27 USD.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 6,1 Prozent auf 156,27 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'557 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die T-Mobile US-Aktie bei 158,99 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'370'774 T-Mobile US-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 43,79 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,01 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,17 USD aus. Am 28.10.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat T-Mobile US im vergangenen Quartal 23.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte T-Mobile US 21.96 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,15 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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