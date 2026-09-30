T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gibt am Abend nach

Um 20:26 Uhr rutschte die T-Mobile US-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 162,80 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'692 Punkten realisiert. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 162,41 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 162,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 414'397 T-Mobile US-Aktien.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 240,78 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 32,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 161,25 USD fiel das Papier am 23.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,96 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,84 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient