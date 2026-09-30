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30.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 163,94 USD zu.

T-Mobile US
135.92 CHF -0.45%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 163,94 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'709 Punkten liegt. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 164,14 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 162,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 100'387 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,78 USD. Dieser Kurs wurde am 02.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,87 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2026 Kursverluste bis auf 161,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 1,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie eingenommen. T-Mobile US hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.10.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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