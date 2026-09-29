T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US verbilligt sich am Abend

Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 163,67 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 162,78 USD ab. Bei 164,47 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 384'908 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei 240,78 USD erreichte der Titel am 02.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die T-Mobile US-Aktie somit 32,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.09.2026 (161,25 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 1,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.13 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 28.10.2027 dürfte T-Mobile US die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,93 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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