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29.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagnachmittag mit Einbussen

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 165,18 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 165,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'685 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 163,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 164,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 86'465 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2025 markierte das Papier bei 240,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 45,77 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2026 auf bis zu 161,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,84 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.13 Mrd. USD eingefahren.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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