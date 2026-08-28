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28.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US steigt am Freitagabend

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US steigt am Freitagabend

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 180,76 USD.

T-Mobile US
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Das Papier von T-Mobile US legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 180,76 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 181,28 USD. Bei 178,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 301'476 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 258,66 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,10 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 01.07.2026 auf bis zu 165,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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