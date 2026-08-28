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28.08.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Zuletzt stieg die T-Mobile US-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 178,82 USD.

T-Mobile US
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Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 178,82 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'730 Punkten tendiert. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 179,08 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 178,77 USD. Bisher wurden heute 99'183 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 30,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 7,31 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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