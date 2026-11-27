Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 167,45 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'244 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,07 USD zu. Bei 166,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'115 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 34,19 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 143,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,15 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,19 USD aus. T-Mobile US veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 18,31 USD im Jahr 2029 aus.

Redaktion finanzen.ch

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