T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Dienstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die T-Mobile US-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 146,99 USD an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Kurzfristig markierte die T-Mobile US-Aktie bei 147,38 USD ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,78 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 145,92 USD. Zuletzt wechselten 709'426 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 224,70 USD. 52,87 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.10.2026 bei 143,97 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,65 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 22.79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21.96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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