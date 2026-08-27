T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagabend schwächer

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 177,85 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'717 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 176,77 USD. Bei 176,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 268'909 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 258,66 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 45,44 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.07.2026 bei 165,75 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,80 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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