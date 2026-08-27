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27.08.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit Verlusten

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 177,59 USD.

T-Mobile US
144.10 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 177,59 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'713 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 176,77 USD. Bei 176,96 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 106'191 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 258,66 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Am 01.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 6,67 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2026 terminiert.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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