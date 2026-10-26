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26.10.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: Anleger schicken T-Mobile US am Montagabend ins Minus

T-Mobile US Aktie News: Anleger schicken T-Mobile US am Montagabend ins Minus

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 145,83 USD abwärts.

T-Mobile US
120.46 CHF -2.54%
Kaufen Verkaufen

Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 145,83 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'679 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 143,97 USD. Bei 145,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 978'023 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 35,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2026 Kursverluste bis auf 143,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 1,28 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,65 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.96 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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