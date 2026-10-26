|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: Anleger schicken T-Mobile US am Montagabend ins Minus
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 145,83 USD abwärts.
Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 145,83 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'679 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 143,97 USD. Bei 145,73 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 978'023 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 224,70 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 35,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2026 Kursverluste bis auf 143,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 1,28 Prozent Luft nach unten.
Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,65 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte T-Mobile US einen Umsatz von 21.96 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,92 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor 5 Jahren abgeworfen
Erste Schätzungen: T-Mobile US gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
20:27
|T-Mobile US Aktie News: Anleger schicken T-Mobile US am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst höher -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen zuletzt uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starteten mit Gewinnen in die neue Börsenwoche. Die US-Aktienmärkte legen zu. In Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.