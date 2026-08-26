T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 180,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 180,19 USD. Bei 180,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320'378 T-Mobile US-Aktien.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 165,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 8,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.79 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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