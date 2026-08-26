Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’450 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9384 0.3%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’595 -1.4%  Bitcoin 63’235 0.5%  Dollar 0.8053 0.5%  Öl 87.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Stadler Rail217818Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Amrize143013422Rheinmetall345850On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Krisenbesuch: VW-Chef Blume in Emden und Zwickau - Aktie im Blick
Wiederholt Druckenmiller seinen NVIDIA-Fehler bei der Micron-Aktie?
SpaceX-Aktie in Rot: Milliarden von Dollar für neuen Weltraumbahnhof
Meta-Aktie dennoch höher: Facebook-Mutter zahlt strafe in Milliardenhöhe wegen Social-Media-Sucht
4-Billionen-Dollar-Marke in Sicht: Warum ein Analyst den Aktien von Broadcom und TSMC jetzt zutraut
Suche...
Plus500 Depot

T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 180,23 USD.

T-Mobile US
145.61 CHF -0.20%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 180,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'673 Punkten steht. Im Tief verlor die T-Mobile US-Aktie bis auf 180,19 USD. Bei 180,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320'378 T-Mobile US-Aktien.

Am 03.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 258,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,52 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.07.2026 Kursverluste bis auf 165,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 8,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.79 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte eine T-Mobile US-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Verlust hätte eine T-Mobile US-Investition von vor einem Jahr eingebracht


Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu T-Mobile US

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten