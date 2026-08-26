T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zieht am Nachmittag an

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 182,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'669 Punkten steht. Bei 182,75 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 180,90 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 161'842 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 258,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 41,96 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 165,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 9,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 2,99 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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