Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 166,73 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 6'998 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bisher bei 165,81 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,93 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 202'237 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 224,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 25,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 15,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,19 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 äusserte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 3,22 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,41 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,31 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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