T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 165,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 166,52 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 165,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 504'951 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 26.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,26 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,25 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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