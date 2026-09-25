T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 165,59 USD zu.
Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 165,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'742 Punkten steht. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 166,52 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 165,46 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 504'951 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Am 26.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,26 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,25 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.
Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei T-Mobile US noch ein Gewinn pro Aktie von 2,84 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte T-Mobile US möglicherweise am 28.10.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,92 USD je T-Mobile US-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
25.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
25.09.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research