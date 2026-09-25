T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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25.09.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 165,12 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 165,12 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'708 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 164,65 USD. Mit einem Wert von 165,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 134'851 T-Mobile US-Aktien.
Am 26.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 242,20 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 46,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 161,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 2,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
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