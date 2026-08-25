T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend im Minus

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 181,46 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'667 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 180,98 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 181,41 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 240'819 Aktien.

Bei 258,66 USD markierte der Titel am 03.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 29,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,75 USD. Dieser Wert wurde am 01.07.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 9,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,14 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 22.79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 21.13 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 22.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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