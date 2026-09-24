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24.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend nahe Nulllinie

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend nahe Nulllinie

Die Aktie von T-Mobile US zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die T-Mobile US-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 165,54 USD.

T-Mobile US
136.49 CHF -0.48%
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Bei der T-Mobile US-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 165,54 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'707 Punkten liegt. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 167,71 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die T-Mobile US-Aktie bis auf 164,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,58 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 443'529 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 31,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. T-Mobile US gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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