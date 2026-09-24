T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Donnerstagnachmittag stabil

Zum Vortag unverändert notierte die T-Mobile US-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 165,63 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'689 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die T-Mobile US-Aktie sogar auf 167,71 USD. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 164,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,58 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 158'884 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 242,34 USD. Mit einem Zuwachs von 46,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2026 auf bis zu 161,25 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,14 USD je T-Mobile US-Aktie. Am 23.07.2026 hat T-Mobile US in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. T-Mobile US hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,99 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,84 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 28.10.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem T-Mobile US-Gewinn in Höhe von 10,92 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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