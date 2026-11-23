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23.11.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US wird am Montagabend ausgebremst
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 164,83 USD nach.
Die T-Mobile US-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 164,83 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'252 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 162,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 409'616 T-Mobile US-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 224,70 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,32 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 143,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die T-Mobile US-Aktie derzeit noch 12,79 Prozent Luft nach unten.
Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,19 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 2,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 21.96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 18,31 USD im Jahr 2029 aus.
Redaktion finanzen.ch
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