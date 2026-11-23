|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 163,80 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 163,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 163,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 114'157 T-Mobile US-Aktien.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 224,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 37,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,75 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,31 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in T-Mobile US von vor 3 Jahren verdient
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100-Börsianer nehmen letztendlich Reissaus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 implodiert am Mittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|29.10.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|29.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.