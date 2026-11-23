Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 163,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'285 Punkten steht. Das Tagestief markierte die T-Mobile US-Aktie bei 163,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 163,37 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 114'157 T-Mobile US-Aktien.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 224,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 37,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,75 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete T-Mobile US 3,66 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 28.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,41 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.02.2027 dürfte T-Mobile US Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,31 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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