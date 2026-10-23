T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US knickt am Abend ein

Um 20:26 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 149,07 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'632 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte T-Mobile US-Aktie bei 148,58 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 149,91 USD. Bisher wurden via NASDAQ 994'185 T-Mobile US-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 225,75 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,44 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,91 USD am 10.10.2026. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 0,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,65 USD. T-Mobile US gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,99 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,92 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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