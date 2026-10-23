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23.10.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag südwärts

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 152,48 USD.

T-Mobile US
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Die T-Mobile US-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 152,48 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'613 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 149,91 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 149,91 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 317'805 Aktien.

Am 24.10.2025 markierte das Papier bei 225,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 48,05 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 147,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2026). Mit Abgaben von 3,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2025 mit 3,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,65 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,84 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 10,92 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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