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23.09.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US legt am Mittwochabend zu

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US legt am Mittwochabend zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 166,30 USD zu.

T-Mobile US
136.60 CHF 1.62%
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Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 166,30 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten tendiert. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 166,68 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,74 USD. Bisher wurden heute 559'855 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,34 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 31,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 161,25 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,14 USD, nach 3,66 USD im Jahr 2025. T-Mobile US gewährte am 23.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 präsentieren. Am 28.10.2027 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass T-Mobile US im Jahr 2026 10,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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