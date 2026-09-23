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23.09.2026 16:29:00

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das T-Mobile US-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 162,59 USD.

T-Mobile US
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Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 162,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'716 Punkten steht. Bei 163,15 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 162,74 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 150'258 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 49,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 161,25 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,92 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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T-Mobile US am 23.09.2026

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