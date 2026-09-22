T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
22.09.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 162,63 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 162,63 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 162,52 USD. Bei 165,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 560'835 T-Mobile US-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,34 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Mit einem Zuwachs von 49,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,03 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2026 erreicht. Abschläge von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. T-Mobile US dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in T-Mobile US von vor 5 Jahren eingefahren
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 3 Jahren verdient
Deutsche Telekom-Aktie & Co. im Fokus: Goldman Sachs sieht bei europäischen Telekomwerten Chancen für Anleger
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu T-Mobile US
|
20:27
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16:29
|T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen (finanzen.ch)
Analysen zu T-Mobile US
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|21.09.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|27.07.26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.26
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schwächer -- SMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.