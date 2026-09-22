T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 162,63 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 162,52 USD. Bei 165,93 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 560'835 T-Mobile US-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,34 USD) erklomm das Papier am 25.09.2025. Mit einem Zuwachs von 49,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,03 USD. Dieser Wert wurde am 19.09.2026 erreicht. Abschläge von 0,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte T-Mobile US 3,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 21.13 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. T-Mobile US dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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