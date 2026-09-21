T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Montagnachmittag schwächer

Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 163,77 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'721 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 162,00 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 295'751 T-Mobile US-Aktien.

Am 25.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,98 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,08 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,14 USD ausgeschüttet werden. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,84 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,85 Prozent auf 22.79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 28.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,90 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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