T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040

21.01.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Mittwochabend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 181,96 USD.

Die T-Mobile US-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 181,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'831 Punkten steht. Bei 181,43 USD markierte die T-Mobile US-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 182,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 727'124 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.03.2025 bei 276,49 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 51,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 181,43 USD ab. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,61 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte T-Mobile US am 23.10.2025 vor. Das EPS lag bei 2,41 USD. Im letzten Jahr hatte T-Mobile US einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 21.96 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 20.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte T-Mobile US am 11.02.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 03.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 9,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

