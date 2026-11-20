Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 166,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'982 Punkten notiert. In der Spitze gewann die T-Mobile US-Aktie bis auf 168,14 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,44 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 615'010 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 224,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2026 bei 143,75 USD. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 16,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 3,66 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,19 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte T-Mobile US am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,41 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 23.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 03.02.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 18,31 USD je Aktie in der Bilanz 2029 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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