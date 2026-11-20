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20.11.2026 16:29:00
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Freitagnachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von T-Mobile US. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 166,85 USD zu.
Im NASDAQ-Handel gewannen die T-Mobile US-Papiere um 16:28 Uhr 2,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'110 Punkten liegt. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 167,13 USD zu. Bei 164,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 245'464 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.
Bei 224,70 USD erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 143,75 USD fiel das Papier am 29.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der T-Mobile US-Aktie.
Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,19 USD aus. Am 28.10.2026 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,22 USD gegenüber 2,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 23.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 21.96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 18,31 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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