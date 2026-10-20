T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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20.10.2026 20:27:13
T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von T-Mobile US konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 158,17 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,3 Prozent auf 158,17 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'716 Punkten notiert. Die T-Mobile US-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 161,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 158,98 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 539'630 Aktien.
Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 230,49 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.10.2026 bei 147,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,65 USD. Am 23.07.2026 lud T-Mobile US zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 2,99 USD gegenüber 2,84 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.79 Mrd. USD im Vergleich zu 21.13 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der T-Mobile US-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,92 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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