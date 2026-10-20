T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr wies die T-Mobile US-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 160,04 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'731 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die T-Mobile US-Aktie bei 161,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 158,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 214'079 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 230,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 44,02 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2026 auf bis zu 147,91 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 7,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 3,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,65 USD belaufen. T-Mobile US veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,99 USD. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 2,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 22.79 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte T-Mobile US am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,92 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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