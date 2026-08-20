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20.08.2026 20:27:13

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend in Rot

T-Mobile US Aktie News: T-Mobile US am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 180,22 USD.

T-Mobile US
146.36 CHF -1.07%
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Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 180,22 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Der Kurs der T-Mobile US-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 180,08 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 182,56 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 364'372 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 261,49 USD. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Gewinne von 45,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 165,75 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,03 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2026. Das EPS wurde auf 2,99 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,84 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.13 Mrd. USD in den Büchern standen.

T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 22.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je T-Mobile US-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,90 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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